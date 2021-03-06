اقتصاد الإمارات | 43 معرضا على أجندة "إكسبو الشارقة" في 2021

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كشف مركز إكسبو الشارقة عن أجندة المعارض التي يستضيفها وينظمها خلال العام الجاري بمقره الرئيسي وفي فرعيه بخورفكان والذيد والتي تضم بصفة مبدئية 43 معرضا منها 13 معرضا في إكسبو خورفكان و8 في إكسبو الذيد وجميعها تتسم بالتنوع والمحلية بما يؤكد الدور الذي يقوم به المركز وفروعه كواجهة للشارقة خاصة ودولة الإمارات عامة لتنظيم المعارض والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية بما لديهم من إمكانات تقنية وبنية تحتية متفردة وإدارات وأقسام متخصصة في التنظيم والتسويق والترويج على مستوى عال .وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة في حديث خاص لوكالة أنباء الإمارات " وام " أن الأحداث التي سيستضيفها وينظمها المركز وفروعه تم تصميمها هذا العام لتحفيز حركة المبيعات ودعم قطاع تجارة التجزئة خصوصا بعد نجاح المركز في العودة المبكرة لاستضافة وتنظيم الفعاليات واستقطاب آلاف الزوار في ظل الجائحة من بوابة معارض التجزئة والتي عكست نجاح تجربة إكسبو الشارقة في اتخاذ وتطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الزوار والعارضين.ولفت المدفع إلى أن الأوضاع الاقتصادية التي أفرزتها أزمة " كوفيد-19 " ساهمت في التركيز بصورة أكبر على أهمية المعارض وعلاقتها المتلازمة مع انتعاش الاقتصاد كون هذه الصناعة تتقاطع مع جميع القطاعات الاقتصادية وتروج للصناعات الوطنية إلى جانب اعتبارها منصة مهمة تُمكن الشركات من عرض منتجاتها وتسويقها من خلال الالتقاء بالشركاء والموزعين وعقد الصفقات التجارية .وأشار إلى أن مركز إكسبو الشارقة استطاع أن يثبت نفسه كوجهة رائدة عالميا في مجال إدارة المعارض التجارية كونه يمتلك سجلا حافلا بالفعاليات المتميزة الأمر الذي أسهم في صياغة خارطة معارض مبنية على قراءات متخصصة للوضع المحلي والعالمي، مؤكدا أن جميع فرق المركز تعمل بمهنية وحرفية ليكون موسما حافلا بالنجاحات التي تعزز مكانة الشارقة كوجهة مثالية للمعارض والمؤتمرات .وكان مركز " إكسبو الشارقة " قد استهل باكورة فعالياته بتنظيم معرض التسوق الكبير في نهاية شهر يناير الماضي، كما استضاف المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" الذي أقيم في الفترة من 10 إلى 13 فبراير وقدم 54 معرضا و21 جلسة نقاشية ملهمة و14 ورشة عمل من قبل 7 مصورين عالميين و8 جلسات نقاش جماعية و14 جلسة تقييم للسير الفنية.ويعود معرض "جواهر الإمارات" المعرض الإماراتي المتخصص بالمجوهرات الألماسية والذهب والفضة واللؤلؤ والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة والعطور بنسخته الثانية خلال الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو القادمين بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبمشاركة عدد كبير من الشركات الإماراتية التي ستعرض أحدث خطوط واتجاهات الذهب والألماس التقليدية والمعاصرة وسيشهد دخول قطاعات جديدة مثل الأزياء والإكسسوارات.ويحتضن مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة 23- 25 سبتمبر القادم النسخة الثامنة من معرض الاستثمار العقاري "إيكرس 2021" الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري ويشهد سنويا مشاركة عدد كبير من الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال التطوير العقاري والمقاولات ومواد البناء والوسطاء العقاريين.ويطل المركز على عشاق المعدن الأصفر بعودة جديدة لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات بدورته الـ48 في نوفمبر القادم، وقد رسخ هذا الحدث الذي ينظمه إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة مكانته الكبيرة كمنصة رائدة وموثوقه لإطلاق أحدث التوجهات في مجال تصميم الساعات والمجوهرات الفاخرة من كل أنحاء العالم حيث يتم فيه عرض آخر صيحات المشغولات من الذهب من أكبر البيوت والمصنعين في العالم.كما سيشهد المركز خلال الفترة 19- 21 أكتوبر المقبل انطلاق المعرض الوطني للتوظيف في نسخته الـ 23 الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة ويقدم فرص توظيف للخريجين من أبناء الدولة كما يركز على تمكين الكوادر الوطنية الواعدة والتدريب والتطوير المهني والذي يتزامن مع إنطلاق النسخة الـ17 من معرض التعليم الدولي ويعد أحد أبرز الأحداث الأكاديمية التي تحظى باهتمام عشرات الآلاف من الطلبة سنويا لاختيار برامج التعليم العالي والحصول على المنح الدراسية والتعرف إلى متطلبات القبول في أهم الجامعات الوطنية والأجنبية.ويستضيف المركز في شهر نوفمبر الحدث الأضخم من نوعه على مستوى المنطقة والمتمثل بـ"معرض الشارقة الدولي للكتاب" الذي تشرف على تنظيمه هيئة الشارقة للكتاب ويحفل المعرض سنويا بآلاف الفعاليات الثقافية إضافة إلى العديد من الأنشطة المخصصة لجميع أفراد العائلة ويستضيف في دوراته المتتالية نخبة من كبار الشخصيات والمؤلفين والكُتّاب والأدباء والشعراء والمثقفين العرب والأجانب.وسينظم المركز في شهر إبريل المقبل "معرض ليالي رمضان" بالتعاون مع غرفة الشارقة ضمن فعاليات "مهرجان رمضان الشارقة" ويعد أحد أبرز وجهات التسوق والمرح الزاخرة بالأنشطة والفعاليات المتميزة التي ترضي أذواق سكان إمارة الشارقة وإمارات الدولة الذين يتوافدون عليها للاستفادة من العروض الكبيرة التي يوفرها المعرض لرواده.كما يستضيف المركز في شهر مايو القادم مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي يعد واحدا من أهم الفعاليات الثقافية والمعرفية الموجهة إلى الأطفال واليافعين في دولة الإمارات والمنطقة ويشهد مشاركة نخبة من المؤسسات والجمعيات والمراكز المعنية بالأطفال.وتتضمن أجندة المركز هذا العام تنظيم 14 معرضا متخصصا بالأزياء والإلكترونيات والمفروشات بهدف دعم قطاع التجزئة وتحفيز حركة المبيعات الى جانب العديد من المعارض الأخرى منها معارض سنوية اعتاد المركز أن ينظمها كل عام نظرا لما حققته من نجاح وإقبال كبيرين ومنها معارض جديدة تتوافق مع توجهات المرحلة وتلبي احتياجات السوق والمجتمع حيث يختتم المركز فعالياته بتنظيم ثلاثة معارض وهي معرض التسوق الكبير ومعرض موسم التخفيضات الشتوي ومعرض المفروشات 360 بدورته الثالثة والذي يتيح لزواره إمكانية الإطلاع على منتجات الشركات من الأثاث المنزلي والضيافة والديكور المنزلي وأدوات المطبخ والأجهزة المنزلية إلى جانب إمكانية الشراء المباشر للزوار وبأسعار تنافسية متميزة.ويستضيف وينظم مركز إكسبو خورفكان 13 معرضا محليا متخصصا من أهمها معرض "العروس" المقام حاليا حيث يجمع تحت سقف واحد كافة مستلزمات العروس من الأزياء والعطور ومستحضرات التجميل من أشهر العلامات التجارية ومن المعارض الهامة أيضا معرض "قراءة بلا حدود" الذي سيقام خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 10 أكتوبر القادمين ويعد واحدا من أهم المعارض السنوية على أجندة إكسبو خورفكان ومن الفعاليات المهمة في المنطقة الشرقية حيث يجمع بين الجوانب الثقافية والتربوية كما تتضمن الأجندة العديد من المعارض المتنوعة مثل معرض "إكسسوارات العيد" ومعرض "المشاريع الصغيرة والمتوسطة" ومعرض "بازار عوشة" ومعرض "الإلكترونيات" وغيرها.وتتضمن أجندة مركز إكسبو الذيد 8 معارض محلية أهمها "مهرجان الذيد للرطب" الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ويعد إحدى مبادراتها الرامية إلى تنشيط الحركة الثقافية والاقتصادية في المنطقة الوسطى، كما تتضمن الأجندة تنظيم النسخة الثانية من الحدث الأول من نوعه على مستوى المنطقة وهو معرض "التخييم والمغامرات 2021 " في 12 أكتوبر بدعم من غرفة الشارقة وبإشراف من مركز إكسبو الشارقة حيث يقدم المعرض لزواره مجموعة واسعة من أفضل وأحدث منتجات ومستلزمات الرحلات السياحية والتخييم من الخيام وبيوت الشعر بالإضافة إلى عرض لأحدث أنواع الدراجات النارية ودراجات الدفع الرباعي ومعدات الصيد البري والبحري ومستلزمات رياضة الغوص ومعدات التصوير والكاميرات، وأجهزة الإنارة الليلية.