إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق المنصورة

اصيبت سيدة وشخص باصابات خطيرة فى خادث مروع على طريق اجا المنصورة عقب دهس سيارة نقل اثناء نزولها من كوبرى اجا العلوى لأربع سيارات اخرى فيما انقذت العناية الالهية والحماية المدينة المنطقه من كارثة.





ورد اخطار إلى مركز شرطة اجا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروع على طريق اجا بعد نزلة كوبرى اجا باتجاه المنصورة بين سيارة نقل و٤ سيارات ووجود مصابين.





انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الاسعاف ومسؤلى المرور ورئيسة مجلس مدينة اجا الى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان سيارة نقل بحمولتين نازله بسرعه كبيره من كوبرى اجا العلوى باتجاه سندوب وبعد مدخل عزبه العرب ب ٣٠٠ متر كان الطريق متوقف لوجود حادث اخر قرب قرية نوسا مما ادى لدهس السيارة النقل لسيارة ملاكى واصطدامهم ب٣ سيارات اخرى.





واسفر الحادث عن اصابة شخصان وهم نزيهه عمار ٥٢ عاما ومقيمه شارع الجلاء بالمنصورة ومحمد السعيد محمد ٤٠ عاما ومقيم منية سمنود بأجا وتم نقلهم لمستشفى اجا حيث يتلقون العلاج اللازم فيما تمكن سائق السيارة النقل من الهرب وجارى البحث عنه .





كما قامت قوات الحماية المدنية بازالة اثار البنزبن الذى تسرب على الارض من السيارات قبل اشتعال اى نيران به كما قام مسؤلى المرور بتحويل الطريق لتنظيم حركة المرور كما ازال مسؤلى مجلس المدينة اثار الحادث ونقل السيارات باستخدام لودر المجلس بعيدا عن الطريق.



