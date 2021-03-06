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أخبار العالم

الأحد.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بسوريا

السبت 06/مارس/2021 - 07:03 م
حملة ضد شلل الأطفال
حملة ضد شلل الأطفال
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محمود نوفل
 
أعلنت  وزارة الصحة السورية عن إطلاق غدا الاحد حملة التلقيح الوطنية الأولى لعام 2021 ضد شلل الأطفال. 

وذكرت الوزارة السورية في بيان لها منذ قليل نقلته شبكو اخبار سوريا الوطن؛ أن الحملة تستمر  حتى الـ 11 من مارس الجاري وتستهدف الأطفال دون الخامسة.

وأبانت أن الحملة التي تستهدف أكثر من 2.8 مليون طفل من مختلف المحافظات ينفذها 4250 عاملًا ضمن المراكز الصحية الثابتة و4875 عاملًا ضمن الفرق الجوالة و130 عاملًا بفرق الإمداد و750 مشرفًا. 

كما شددت الوزارة علي ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا حسب تأكيدات وزارة الصحة.
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