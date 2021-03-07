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برلمان

الإضرار بالاقتصاد الوطني.. نائب بالشيوخ يوضح مخاطر ظاهرة الغش التجاري

الأحد 07/مارس/2021 - 02:00 ص
النائب احمد البلشي
النائب احمد البلشي عضو مجلس الشيوخ
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محمد الشعراوي
أكد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن ظاهرة الغش التجاري ينجم عنها آثار سلبية عديدة لا حصر لها، فمع تعرض منتجات بعض الشركات للغش والتقليد، تتكبد هذه الشركات العديد من الخسائر، مما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني وزيادة نسبة البطالة.

ولفت "البلشي" في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أهمية توجيه وزير التموين الدكتور علي مصلحي بشن حملات على كل الأنشطة التجارية لضبط المخالفين والمتلاعبين بالدعم داخل المحافظات، موضحا أن هذه الفترة تستلزم تشديد في الإجراءات لعد إعطاء أي شخص فرصة للتلاعب.


وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن ظاهرة انتشار السلع المغشوشة والمقلدة ، تزايدت الفترة الأخيرة، مما تسبب في حدوث أضرار بالغة سواء كانت اقتصادية أو صحية أو اجتماعية، على كافة فئات المجتمع ، لذلك يجب أن يكون هناك ندخل سريع وفعال من الجهات المختصة للقضاء والحد من هذه الظاهرة.

جدير بالذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، قد قام بتوجيه مديري المديريات بالمحافظات بشن حملات على كل الأنشطة التجارية لضبط المخالفين والمتلاعبين بالدعم، والتأكد من إتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على الدعم المقدم للمواطن سواء على رغيف الخبز أو منافذ صرف السلع التموينية.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن مديرية التموين بالبحيرة قد أعلنت عن ضبط أكبر مخزن أدوية بشرية بدون ترخيص ويحوي أكثر من 2000 عبوة، وضبط صيدلية بها كمية كبيرة منتهية الصلاحية، وضبط مصنع أسمدة زرعية بدون ترخيص سجل صناعي وبدون رخصة مزاولة نشاط، ويقوم بتقليد علامات تجارية لشركات كبيرة بغرض الغش التجاري، وتم ضبط ما يقرب من 10 آلاف عبوة منتج نهائي بدون علامات وبيانات ومنتهي الصلاحية، و50 ألف كيلو مواد خام مجهولة المصدر، كما ضبطت المديرية 7000 لتر سولار بدون ترخيص داخل مزارع الدواجن بغرض التربح.
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