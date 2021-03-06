فى ندوة صدى البلد.. أماني الطويل: وضع مصر والسودان المائي فى خطر

أكدت خبيرة الشؤون الإفريقية ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإفريقية، الدكتورة أمانى الطويل، أن التحديات التي تواجهها كل من مصر والسودان، كبيرة للغاية، حيث تعيش دول حوض النيل حالة من الضغط الملحوظ، بأبعاد أمنية وعسكرية، ما أدى بدوره إلى طرح آليات أخرى مختلفة عن آليات التفاوض بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا.

جاء ذلك في كلمة لـ "الطويل" خلال الندوة التي عقدها موقع "صدى البلد"، مع عدد من السفراء والخبراء والمهتمين بـ الشأن الإفريقي بالتزامن مع زيارة الرئيس السيسي للسودان، صباح اليوم.

وأضافت "الطويل"، أن السودان وأمنها الإقليمى على المحك، ما يجعل الخرطوم والقاهرة أمام تحديات عدة، أولها التحولات الموجودة في القرن الأفريقي، والتي تحمل عنوانا واضحا، يكمن في وجود رئيس دولة إريتريا "أسياس أفورقي"، ورئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد"، في جنوب السودان في نفس التوقيت الذي يزور فيه الرئيس السيسي الخرطوم.

وأوضحت أن التحالف بين الرئيس الإريتري ورئيس الوزراء الإثيوبي له تأثير قوى على أمن البحر الأحمر بسبب طول امتداد سواحل إريتريا، كما أن له تأثيرا على الوضع بالصومال، خاصة فى ظل تواجد الرئيس محمد عبد الله فرماجو، تحت مظلة غير دستورية، بعد انتهاء فترة ولايته فى الثامن من فبراير الماضي، مشيرة إلى أن تلك الأوضاع مُجتمعة تشكل تهديدا واسعا لأمن البحر الأحمر بالنسبة لمصر، وقناة السويس.

وأشارت أماني الطويل إلى أن الأمن المائي لمصر والسودان أصبح مهددا، وفقا لما قالته وزيرة الخارجية السودانية، دكتورة مريم الصادق المهدي في لقائها بـ الأهرام، خلال زيارتها للقاهرة قبل 3 أيام، والتي كشفت عن معاناة 20 مليون سوداني حال قيام إثيوبيا بـ الملء الثاني لسد النهضة، كل ذلك إضافة لما يحدث بالجبهة الغربية في التشاد.

واختتمت "الطويل" حديثها، قائلة: إن المثلث المحيط بمصر فى أعلى درجات التهديد، وهناك اتفاقات بين الدول الثلاث مصر والسودان وتشاد، فيما يتعلق بالقضايا الأمنية وأمن الحدود، وذلك بعد خروج السودان الشقيق من ثورة سببت له سيولة سياسية وضغوطا اقتصادية، مع ما يواجهه من تحالفت واضطراب أمنى من الشمال.

