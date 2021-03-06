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فن

إيهاب توفيق يصور أغنية باشا في دبي

السبت 06/مارس/2021 - 09:42 م
ايهاب توفيق
ايهاب توفيق
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أحمد إبراهيم
قارب الفنان ايهاب توفيق على الانتهاء من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "باشا"، والمقرر ان يتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب أيضا فى دبى. 
الاغنية من كلمات محمد شكرى، وألحان بينو، وتوزيع الموسيقى حازم منسى، من إخراج عادل سرحان. 

وبدأ الفنان إيهاب توفيق مسيرته الفنية في العام 1989 حينما أطلق أغنيته الشهيرة " داني " التي أصبح الشارع المصري بمختلف فئاته يتغنى بها، وبالفعل كانت بداية موفقه جعلته حيث نال إعجاب الكثير وبدأت شركات الإنتاج تتهافت عليه و قام بطرح ألبومه الأول، وقام بتصوير ما يقرب من 50 فيديو كليب لأغنياته.

وكان ضمن هذه الأغنيات المصورة، فيديو كليب أغنية " سامحني " الذي تناولت أحداثه قصة حب شاب وفتاه بالجامعة فيقوم بتركها و يتزوج فتاة أخرى من طبقة اجتماعية مختلفة وثرية، ولكن هذا الزواج لم يستمر كثيرا فيذهب نادما إلى حبيبته السابقة يطالبها بأن تسامحه، وكان هناك بطل رئيسي في أحداث هذا الكليب وهي سيارة الفتاة الثرية والتي كانت بالطبع تدل على طبقتها الاجتماعية، فلنتعرف عليها في السطور التالية.

السيارة من إنتاج شركة صناعة السيارات اليابانية سوزوكي SUZUKI  والتي بدأت في هذه الصناعة منذ العام 1937 والتي أسسها ميتشيو سوزوكي وسميت الشركة باسمه.

وظهرت السيارة SUZUKI في الفيديو كليب من طراز جيتارا JLX موديل عام 1995 والذي استمد قوته من محرك مكون من أربعة أسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع ان يولد قوة 95 حصان، متصل بنوعين من نواقل الحركة، الأول يدوي الأداء مكون من 5 سرعات، والآخر أوتوماتيكي من 4 سرعات.

يذكر أن أغنية سامحني للفنان إيهاب توفيق من كلمات الشاعر الغنائي أحمد شتا، وألحان حسين محمود، وقام بإخراج الفيديو كليب المصور المخرج جميل جميل المغازي، وأصدرت هذه الاغنية ضمن ألبوم غنائي يحمل اسمعها في العام 1995.
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