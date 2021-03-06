تحديد هوية الشاب المشنوق في أرض زراعية بالبحيرة

حدد رجال مباحث مركز إدكو، هوية الجثة التي عثر عليها أهالي قرية الحلوانى، مشنوقًا بواسطة حبل ملفوف حول الرقبة، ملقاة في أحد الأراضى الزراعية، حيث تبين أنها لشخص يدعى "كريم عون ريان" 26 سنة، مقيم في نجع العرب.

وسبق أن تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من أهالي قرية الحلوانى، يفيد بالعثور على جثة شاب مشنوقًا بواسطة حبل ملفوف حول الرقبة في أحد الأراضى الزراعية.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأمر مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء محمد شعراوي، مدير إدارة البحث الجنائي، والرائد عمرو أبو يونس، رئيس مباحث ادكو، لكشف غموض الحادث، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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