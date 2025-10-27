سفير بكين بالقاهرة: المصريون يدعمون مسيرة التنمية فى الصين

قال السفير لياو ليتشيانغ السفير الصيني بالقاهرة ، إن المصريون يهتمون ويدعمون مسيرة التنمية في الصين منذ سنوات طويلة، ويقدمون مساهمة هائلة في تعزيز التعاون والتواصل الودي بين البلدين في كافة المجالات.

وتابع سفير الصين بالقاهرة بمناسبة ذكري تأسيس جمهورية الصين الشعبية قبل 76 عاما، إن الحزب الشيوعي الصيني قاد أبناء الشعب الصيني في مسيرة النضال المضنية، وحول الصين من بلد فقير وضعيف إلى ثاني أكبر اقتصاد العالم وأكبر دولة صناعية.

وأوضح السفير الصيني بالقاهرة أن الصين تتقدم بخطوات واثقة نحو تحقيق الهدف المئوي الثاني المتمثل في بناء دولة اشتراكية حديثة وقوية على نحو شامل و خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، يُتوقع أن يزيد حجم اقتصاد الصين بأكثر من 35 تريليون يوان، ما يشكل ثُلث النمو الاقتصادي العالمي، ويُعد التحديث الصيني النمط بحد ذاته مساهمة عظيمة لتقدم البشرية.

وأكد ليتشيانغ أنه عُقدت مؤخرا في بكين الجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، التي رسمت خطة شاملة لتحقيق التحديث الصيني النمط وكان أبرز إنجاز للجلسة "توصية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن وضع الخطة الخمسية الخامسة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، التي تشكل التصميم من أعلى المستوى لمسار التنمية في السنوات الخمس المقبلة.

وأكد أنه في مواجهة الاضطرابات والتغيرات، ظلت الصين تدافع بثبات عن السلم العالمي. قبل ثمانين عاما، وقفت الصين مع قوى العدالة في العالم لهزيمة الفاشية، وقدمت مساهمة لا تُمحى في انتصار الحرب العالمية ضد الفاشية.