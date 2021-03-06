فرق رهيب للأفضل.. عمرو أديب يقارن بين علاقات مصر والسودان خلال عام .. فيديو

تساءل الإعلامي عمرو أديب، عن ما إذا كانت العلاقات المصرية السودانية في مارس 2020 أفضل؟ أم في مارس 2021؟، مؤكدا أن هناك فرقا كبيرا للأفضل، وأنها عادت إلي طبيعتها من جديد.
وأضاف عمرو أديب خلال برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، المسؤولين السودانيين وجهوا الشكر لمصر بسبب وقوفها إلى جانب السودان خلال مرحلتها الانتقالية، بالإضافة إلي أن السودان شكر مصر لأنها ساعدتهم على إزالة اسمه من قوائم الإرهاب.
وأوضح عمرو أديب ، أن مصر استثمرت كثيرا لإعادة العلاقة الطيبة مع السودان علي مدار عدة أشهر، واتخذت العديد من المواقف للوقوف جانب السودان ومن يعلن عنها هم السودانيون.