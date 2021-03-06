فرق رهيب للأفضل.. عمرو أديب يقارن بين علاقات مصر والسودان خلال عام .. فيديو

، عن ما إذا كانت العلاقات المصرية السودانية في مارس 2020 أفضل؟ أم في مارس 2021؟، مؤكدا أن هناك فرقا كبيرا للأفضل، و أنها عادت إلي طبيعتها من جديد. تساءل الإعلامي عمرو أديب أفضل؟أمأنللأفضل،أنهاإلي





وأضاف عمرو أديب خلال برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة "إ م بي سي مصر"، المسؤولين السودانيين وجهوا الشكر لمصر بسبب وقوفها إلى جانب السودان خلال مرحلتها الانتقالية، بالإضافة إلي أن السودان شكر مصر لأنها ساعدتهم على إزالة اسمه من قوائم الإرهاب .



