بـ 1.9 تريليون دولار.. الشيوخ الأمريكي يقر خطة بايدن الإغاثية ضد كورونا

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم، على خطة إغاثة الرئيس جو بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار ضد فيروس كورونا "كوفيد 19" في تصويت على الخط الحزبي بعد جلسة طوال الليل تأجلت مرارًا وتكرارًا حيث حاولت الأقلية الجمهورية لكنها فشلت في تنفيذ حوالي 30 تعديلًا.





وبحسب وكالة "رويترز"، تمت الموافقة على الخطة بأغلبية 50 مقابل 49 صوتًا بدعم من كل ديمقراطي ولكن بدون جمهوريين، مشيرة إلى إنها واحدة من أكبر مشاريع قوانين التحفيز في تاريخ الولايات المتحدة وتمنح بايدن أول انتصار تشريعي كبير له منذ توليه منصبه في يناير.





وتحقق النصر الحزبي بفضل فوز الديمقراطيين بمقعدين في مجلس الشيوخ في الانتخابات الخاصة بجورجيا في يناير، مما منحهم سيطرة بفارق ضيق على المجلس.





قال بايدن إنه يأمل في الموافقة السريعة على مشروع القانون المعدل من قبل مجلس النواب حتى يتمكن من التوقيع عليه والبدء في إرسال مدفوعات مباشرة بقيمة 1400 دولار للأمريكيين.





وأضاف بايدن بعد التصويت: "هذه الخطة ستخرج من الباب ابتداء من هذا الشهر للشعب الأمريكي، الذي هو في أمس الحاجة إلى المساعدة".





تشمل الفاتورة النهائية 400 مليار دولار مدفوعات لمرة واحدة بقيمة 1400 دولار للعديد من الأمريكيين، مع بدء التخلص التدريجي لمن لديهم دخل سنوي يزيد عن 75000 دولار.





كما تشمل 300 دولار في الأسبوع في إعانات البطالة الممتدة لـ 9.5 مليون شخص طردوا من العمل في الأزمة.





وافق الديموقراطيون على تقليص هذه الفوائد من 400 دولار في الأسبوع من أجل تأمين المرور في مجلس الشيوخ. إنهم يريدون توقيع القانون ليصبح قانونًا قبل انتهاء صلاحية إعانات البطالة الحالية في 15 مارس.





كما تم تخصيص حوالي 350 مليار دولار من المساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي شهدت الوباء يفجر فجوة في ميزانياتها.





قال زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيني هوير على تويتر إن المجلس سيصوت الثلاثاء على مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ.





واندلع تصفيق الديمقراطيين وسط تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ يوم السبت والسيناتور الليبرالي المستقل بيرني ساندرز زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر. وقال شومر إن مشروع القانون سيساعد البلاد في السيطرة على جائحة أودى بحياة أكثر من 520 ألف شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة وقلب معظم جوانب الحياة اليومية.



