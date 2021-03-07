أخبار الرياضة.. البدري يعلن تضامنه مع الأهلي في أزمة كهربا.. النقاز يكشف كواليس حديثه مع لاعبي الزمالك

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دخل عمرو السولية لاعب النادى الاهلى فى نوبة بكاء بعد تعادل الاهلى مع فيتا كلوب في دورى أبطال إفريقيا، وسقط اللاعب بعد نهاية المباراة فى منتصف الملعب، وحاول محمد الشناوى حارس المرمى تهدئته.









هاجم وائل جمعة لاعب فريق الأهلي والمنتخب السابق لاعبي الفريق عقب التعادل أمام فيتا كلوب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بهدفين لكل فريق.









كشف حمدي النقاز لاعب فريق الترجي التونسي عن كواليس ما حدث عقب مباراة الفريق أمام الزمالك في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.









اكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن فريقه سيقاتل لتحقيق الفوز على فيتا كلوب في الكونغو في الجولة الرابعة من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل، مشيرا إلى أن أحداث مباراة اليوم كانت سريعة جدا.. وما حدث خلالها كان صعبًا للغاية وهو أقرب إلى الدراما.







