رجال الأعمال المصريين الأفارقة : القوى العاملة داعم أساسي لاتفاقية التجارة البينية الأفريقية

تنطلق فاعليات المؤتمر الافتراضي ، والتي تنظمه جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة، برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي ، وذلك ضمن نشاط وفاعليات لجنة العمل والمسئولية المجتمعية ، و يعقد المؤتمر تحت عنوان " دور القوي العاملة في دعم تفعيل اتفاقية التجارة البينية الافريقية"، بمشاركة كلٍ من مصر وغانا والسودان ، وذلك في السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثلاثاء المقبل.





من جانبه، أكد الدكتور يسري الشرقاوي، اننا نعمل جاهدين من خلال التواصل الدائم بيننا كرجال وسيدات اعمال وخبراء ومهنيين في القارة الافريقية على تناول كافة اوجه الفرص والتحديات لكي نصل الي حلول فاعلة داعمة لمجتمع الأعمال المصري والأفريقي وتعد الموارد البشرية والقوي العاملة واحدة من اهم ركائز التنمية ومحدداتها ومن الملفات الهامة التي نحرص علي أن نتعرف على جوانبها وكيفية توظيف ذلك في خدمة التجارة البينية الأفريقية.





وأشار الشرقاوي، إلى أنه وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية متوقع ان يصل حجم القوي العاملة إلى ٥١٨ مليون نسمة في قارة افريقيا خلال عام ٢٠٢١ ، ويشكل معدل القوي العاملة في القارة نحو ٦٣.١٪؜ ويعد واحدا من اعلى المعدلات بين قارات العالم نظرًا لارتفاع عدد سكان القارة وهذا يُعد مؤشرًا جيدًا لبناء اقتصاد مستدام يمكننا حُسن إستغلاله وتوظيفه.





وابرز الشرقاوي، ان معدلات البطالة في القارة قد وصلت إلى ١٠.٧٪؜ متوسط عام ٢٠٢٠ ومن المتوقع ان تصل الى ١٠.٦٪؜ خلال عام ٢٠٢١ ، بينما هناك فقط مؤشر خطير هو ارتفاع معدلات البطالة في دول شمال افريقيا تحديدا وتعد من معدلات الارتفاع الغير مسبوقة عالميا و وصل الي ٢٩.٦٪؜ بنهاية ٢٠٢٠ وهذا ايضا من الموضوعات التي جاءت تاثيرا مباشرًا وانعكاسًا لما سببته جائحة كورونا علي بعض مناطق العمل في افريقيا .





واشارت الدكتورة مها محجوب رئيس لجنة العمل والمسئولية المجتمعية بالجمعية، ان هذه الفاعلية تأتي ضمن نشاط اللجنة لهذا العام وفق خطة موضوعة لخدمة مجتمع المال والاعمال واعضائنا بالشكل الذي يتعرض لموضوع الموارد البشرية والقوى العاملة بصورة ايجابية تعكس حلول غير نمطية لمستقبل التوظيف القاري بشكل يخدم محاور متعددة منها مخرجات التعليم واحتياجات السوق و وفق متطلبات مستقبل التجارة البينية في القارة الافريقية.





واكدت محجوب ، على ان افريقيا من أعلى القارات بالنسبة لمعدلات التوظيف مقارنة بعدد السكان في العالم ويرجع ذلك لقبول سكان القارة باي فرصة عمل سواء رسمية او غير رسمية، وان القطاع الزراعي هو القطاع الرئيسي في التوظيف في شرق و وسط وغرب افريقيا وساهم ب ٥٠.٥٪؜ من اجمالي العمالة في افريقيا خلال عام ٢٠٢٠ ، ومن المتوقع ان يستوعب القطاع الزراعي نصف القوي العاملة في افريقيا بحلول عام ٢٠٢٣، ويلي هذا القطاع في استيعاب العمالة في افريقيا هو القطاع الصناعي.