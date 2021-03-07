شركتا الجملة المصرية والعامة: ضخ 5000 طن سكر لمنافذ صرف السلع التموينية يوميًا

أكد رؤساء شركتي الجملة المصرية والعامة، أنه يتم ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمخازنها التي يصل عددها إلى 1500 مخزن جملة تنتشر بمحافظات الجمهورية، لصرفها لأكثر من 40 ألف منفذ تمويني يقومون بصرف السلع التموينية للمواطنين.





وقال رؤساء مجالس إدارات الشركتين إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية لا يقل عن ثلاثة أشهر بكل مخزن، مؤكدين وجود سلسلة إمدادات دائمة يوميًا من مخازن الجملة الكبيرة التابعة لوزارة التموين وكذلك الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية والتي تنتج كل أنواع السلع الغذائية من زيوت وأرز وسكر ومكرونة، إضافة الي التعاقدات التي تتم مع شركات القطاع الخاص من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.





ومتابعةً للأمر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرًا حول ما يتم صرفه من السلع الغذائية التي تصرف علي بطاقات الدعم وأفاد التقرير بأن شركتى الجملة تقومان بصرف 5000 طن سكر يومي من السلعة علي بطاقة الدعم وما يقارب من 3500 إلى 4000 طن من زيت الطعام يوميًا على بطاقة الدعم وألف طن يومي من الأرز وما يقارب الـ 500 طن من المكرونة وذلك فى ضوء متوسطات الإستهلاك.





وأكد التقرير الوارد من الشركتين أن نسب التنفيذ من صرف المقررات التموينية حتى اليوم يسير بإنتظام وحسب المتوسطات ومخططات الإمداد المحددة.





وفي سياق متصل شدد المصيلحي علي قيام مديريات التموين بالمحافظات بالمرور الميداني والمتابعة اليومية على مخازن ومنافذ صرف السلع التموينية للتأكد من انتظام صرف السلع للمواطنين بشكل منضبط ومنتظم.



