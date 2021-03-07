بها صراصير وحشرات.. شاهد.. طبيب يحذر هواة القهوة من مكونات بعض الأنواع

يعتاد بعض الأشخاص أن يبدأوا يومهم بفنجان من القهوة، فالكافيين المتمثل في ذلك الكوب أو الفنجان يمثل لهم بداية رائعة، إلا أن أحد الأطباء فجر مفاجأه عبر حسابه على تيك توك أصابت البعض بالصدمة الشديدة.











وفقا لما ورد في صحيفة" ميرور" البريطانية، فإن طبيبا يدعى كارات راج، فجر مفاجأة أثارت الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد مشاهدتها مليون ونصف المليون مرة بسبب تحذير عشاق القهوة.











وقال الطبيب إن بعض الأنواع من القهوة قد يتم طحن صراصير وحشرات أخرى ضمن مكوناتها، موضحا أن هناك دراسات أثبتت أن الصراصير بها بعض البروتينات النافعة لجسم الإنسان.











وأضاف أن فنجان القهوة الذي يعتبره البعض هو أفضل مشروب وخالٍ من أي مكونات مركبة، قد يكون مطحون فيه صراصير وبعض الحشرات، فإن الصراصير تدخل في صناعة بعض الأغذية ويمكن أن تكون القهوة منها.









وأثار مقطع الفيديو الجدل بين الرواد عبر تيك توك، فقد كتب أحدهم: "لا أتخيل أنني أشرب صراصير، الأمر مقزز"، وآخر "الأمر يدعو للقلق، فأنا لا أستطيع التخلي عن القهوة وبنفس الوقت لا أتخيل أنني أشرب صراصير مطحونة".