مدير مستشفى بني سويف التخصصي: 52 مواطنا حصلوا على لقاح كورونا

يواصل مستشفى بني سويف التخصصي، استقبال المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، للحصول على لقاح فيروس كورونا، لليوم الرابع على التوالي، بالمركز الذي تم تجهيزه بمبنى العيادات الخارجية بالمستشفى.





وقال الدكتور صلاح جودة، مدير مستشفى بني سويف التخصصي، إن عدد المواطنين ممن حصلوا على اللقاح بلغ، حتى الآن، أكثر من 52 مواطنًا ممن قام بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للحصول على اللقاح.





تجهيز المركز





وأشار إلى أنه تم تجهيز المركز بمبنى العيادات الخارجية على أعلى مستوى لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتًا إلى أن الإجراءات تبدأ بتسجيل المريض لبياناته على السيستم الذي خصصته وزارة الصحة لهذا الغرض، ويحضر للمستشفى بناءً على رسالة يستقبلها هاتفه المحمول، وكذلك سيستم المستشفى في نفس الوقت، ليأتي المريض للمستشفى ويحصل على المصل دون عناء.





وأكد الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن مديرية الصحة استعدت لاستقبال المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة والمستهدف تطعيمهم بلقاح كوفيد 19 من خلال تجهيز مبنى العيادات بالمستشفى التخصصي بالمستلزمات الطبية اللازمة، وذلك طوال أيام الأسبوع بما في ذلك يوم الجمعة والعطلات الرسمية، حتى نتمكن من إستقبال جميع من يقومون بالتسجيل على الموقع.



