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رياضة

استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.. أكرم توفيق وصلاح محسن ينتظمان في مران الأهلي

الأحد 07/مارس/2021 - 02:22 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
انتظم أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  في مران الفريق الجماعي ظهر اليوم.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، إن أكرم توفيق تعافى من آلام «أنكل» القدم التي حرمته من المشاركة في مران الفريق الأخير قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي أمس ببطولة إفريقيا.

وأشار إلى أن اللاعب بات جاهزا طبيا، وشارك اليوم في المران الجماعي.

وأعلن أبوعبلة جاهزية صلاح محسن لاعب الفريق وتعافيه من الإصابة في العضلة الأمامية.

وأضاف: «اللاعب يشارك بقوة في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من الإصابة».

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها على استاد الإسكندرية.
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