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محافظات

محافظ الغربية: تحرير 3131 محضر وفض 304 حفلات زفاف لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية

الأحد 07/مارس/2021 - 03:39 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
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احمد علي
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة ، حيث تم تحرير محاضر لعدد (7) مواطنين وذلك لعدم ارتداء الكمامة وتم التصالح معهم جميعًا بإجمالي مبلغ 350 جنيها يوم الأحد الموافق 7 مارس 2021 م .

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كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية في تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من فض للتجمعات وغلق للأسواق ومراكز الدروس الخصوصية، حيث تم فض عدد (١١) أسواق ، عدد (٦) أفراح ومآتم وتم غلق وتشميع عدد (٧) مراكز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة بالأمس. 

يُذْكَر أنه تم تحرير عدد (٣١٣١) محضر لأفراد وعدد (٤٣) محضرًا لمنشآت لعدم ارتداء الكمامة وكذلك تم فض عدد (٧٤٨) سوق، عدد (٣٠٤) أفراح ومأتم وغلق وتشميع عدد (٦٦٩) مركزًا للدروس الخصوصية منذ يوم ١٦ يناير  الماضي. 

وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين ارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات ليس خوفًا من الغرامة ولكن حرصًا على صحتهم وسلامة عائلاتهم.
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