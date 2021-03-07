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محافظات

وزير التعليم العالي: جامعة الملك سلمان أحد محاور خطتنا التنموية والاستثمارية التي تحارب الإرهاب

الأحد 07/مارس/2021 - 04:23 م
جولة وزير التعليم
جولة وزير التعليم في جامعة الملك سلمان
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ايمن محمد
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن إنشاء جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء مشروع مهم وكبير، ويحظى بمتابعة وتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن التعليم استثمار المستقبل، حيث إن الدولة تفكر في تلك المرحلة للمستقبل.

وأوضح وزير التعليم العالي، خلال تفقده برفقة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مباني وقاعات مقر جامعة الملك سلمان بطور سيناء، أن جامعة الملك سلمان تستوعب من ٢٠ إلى ٢٢ ألف طالب  بفروعها الثلاث رأس سدر وشرم الشيخ وطور سيناء.

كما تفقد الوزير والمحافظ، الملاعب والقاعات والصالات وحمام السباحة والمسجد ومختلف المرافق.

وأكد وزير التعليم العالي، أن خطة التنمية والاستثمار في التعليم تحارب الإرهاب والتطرف، مشيرا إلي أن جامعة الملك سلمان سوف تستوعب طلابا من كل محافظات مصر في صرح تعليمي به تخصصات دراسية نادرة تواكب سوق العمل العالمي، مضيفا "ننتظر افتتاحا قريبا من الرئيس عبد الفتاح السيسي لذلك الصرح التعليمي".

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن الشكر الأكبر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه اللامحدود لأبناء جنوب سيناء، مشيرا إلي أن جنوب سيناء تشهد طفرة في مجال التعليم الجامعي، وأن جامعة الملك سلمان صرح تعليمي كبير به قاعات فاخرة للتعليم وملاعب وحمام سباحة أولمبي، مضيفا أنه في تعديلات الكليات المقترحة في مقر جامعة الملك سلمان بطور سيناء يوجد كلية للعلاج الطبيعي.

ولفت "فودة"، إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم ذلك الصرح التعليمي منذ بدء البناء وحتى الانتهاء منه.

من جهته، قال النائب محمد عوض السيد، عضو مجلس النواب، إن جنوب سيناء لم تشهد تلك الطفرة في مجال التعليم الجامعي الا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مشيرا إلي أن جنوب سيناء يوجد بها الآن ١٣ كلية ، مشيرا إلي أن التعليم الجامعي سوف ينهي معظم المشكلات في التعليم والتسرب ، حيث هناك بعض العادات التي تحرم الفتيات من  الانتقال للمحافظات أخري للتعليم ، مضيفا أن التنمية والتعليم التي حدثت علي ارض جنوب سيناء  تحارب أي فكر متطرف.

من جانبه ، وجه النائب حميد سليمان ابو بريك عضو مجلس النواب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ، لما يوليه من اهتمام كبير للتعليم بجنوب سيناء ، كما قدم الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي  واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مشيرا إلي جنوب سيناء تشهد تنمية حقيقية في مجال التعليم.

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