بلدة أثرية غارقة منذ 40 عاما تظهر من تحت المياه.. فيديو

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يعرض بلدة أثرية غارقة منذ 40 عاما تظهر من تحت المياه.





وأوضحت "روسيا اليوم"، أن قرية صينية أثرية كانت المياه غمرتها لمدة لا تقل عن 40 عاما، ظهرت للعيان بسبب جفاف خزان مائي محلي، كما تظهر لقطات جوية في نينغبو بمقاطعة جيجيانغ.





وأشارت إلى أن لقطات من طائرة مسيرة أظهرت حدود المستوطنة الغارقة في الطين في خزان جياوكو المائي، ومن غير الواضح في أي قرن تم بناؤها.





وتابعت أن الأنباء المحلية أفادت بأن الحادثة استقطبت العديد من السياح بحيث سارعوا إلى المنطقة الطبيعية الخلابة للاستمتاع برؤية الآثار، وقد راود بعضهم رغبة العثور على كنز دفين.