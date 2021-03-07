داليا مصطفى في ضيافة صدى البلد.. صور

حلت النجمة داليا مصطفى ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري في ندوة خاصة للحديث عن آخر أعمالها الفنية، وخاصة نجاح دورها في مسلسل " في يوم وليلة" الذي يذاع حاليا على قناة اون .

وتطرقت داليا للحديث عن دورها في المسلسل وعن كواليس العمل مع أصدقاء المعهد أحمد رزق ونضال الشافعي ومحمد جمعة .. وعن ظهورها بعد الحلقة الخامسة وهل أثر ذلك عليها.

كما كشفت داليا عن كواليس دورها في مسلسل "حرير المخملي " وهو العمل الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الـ 60 حلقة والمقرر عرضه خارج السباق الرمضاني.

وتجسد داليا شخصية تدعى زينة، وهى نجلة النجم مصطفى فهمى وتعمل محررة صحفية في أحد المؤسسات الصحفية وتعمل على تحضير رسالة ماجستير لتناقشها لتحقق حلمها.