ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكويت.. القبض على 140 شخصًا بينهم برلمانيون بسبب كورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 06:34 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الأحد، بأن وزارة الداخلية الكويتية أعلنت القبض على 140 شخصا بينهم 15 نائبًا في مجلس الأمة، لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا خلال حضورهم إحدى الندوات. 

وقالت "القبس" نقلًا عن مصادر: "المشاركون في الندوة خالفوا قرار مجلس الوزراء الخاص بالاشتراطات الصحية، وبمنع التجمعات في مواجهة وباء فيروس كورونا".

وأضافت المصادر: "عناصر المباحث استطاعوا تحديد أعداد المتواجدين من خلال أرقام مركباتهم التي كانت متواجده في محيط مقر الندوة، فضلًا عن الاستعانة بالمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، التي أظهرت عددًا كبيرًا من المشاركين، منوهة بأن جميع النواب المشاركين معروفون، وظهروا للجميع".
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

مفاجأة .. أطعمة تحمي من كورونا ليس منها الليمون والثوم

مصلحة الضرائب العقارية: المواطن يعفى من الضريبة في هذه الحالة ..فيديو

تعرف على سبب غياب حسين الشحات عن تدريب الأهلي

الجيش السوداني يحبط محاولة تهريب أسلحة إلى إثيوبيا

تعامل بذكاء.. طفل مصري يحبط محاولة اختطافه في دولة عربية

انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بعد توزيع لقاح كورونا.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة إليزابيث في ورطة.. الأمير هاري يفتح النار على العائلة الملكية | شاهد

فرجينيا هاني تمثل مصر فى مسابقة ملكة جمال العالم 27 مارس.. صور

فستان فوق الركبة.. صور جريئة لـ روبي تكشف عن أنوثتها