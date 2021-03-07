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أخبار البلد

الخارجية: نتابع مقتل مصري بالرياض وإنهاء إجراءات وصول جثمانه لأرض الوطن

الأحد 07/مارس/2021 - 06:59 م
مبنى وزارة الخارجية
مبنى وزارة الخارجية
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محمد وديع
أكد بيان لوزارة الخارجية، مساء اليوم، الأحد، أن الوزارة تتابع واقعة مقتل المواطن المصري، عشري محمد حسن بالرياض، حيث قام د. إيهاب عبد الحميد، قنصل مصر في الرياض، صباح اليوم بزيارة مصلحة الطب الشرعي، وعقد اجتماعًا مع مديرها، للتأكيد على اهتمام السلطات المصرية بالقضية وسرعة انتهاء الإجراءات اللازمة لنقل جثمان الفقيد إلى أرض الوطن في أسرع وقت.

وتابع البيان الذي ورد نسخة منه للموقع أن القنصل قام بزيارة المواطن المصري المصاب في الحادث حسين أسامة محمد حسن بالمستشفى، والتقى بالأطباء المتابعين لحالته وبمدير المستشفى، للاطمئنان على حالته الصحية. 

وتتواصل القنصلية بشكل مستمر مع ذوي المتوفي لاطلاعهم على مجريات القضية والإجراءات التي تتخذها القنصلية أولا بأول والخطوات المقرر اتخاذها لاستكمال التحقيقات وإحالة القضية للقضاء.

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