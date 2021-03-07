الصحة العالمية تصدم العالم بشأن موعد انتهاء جائحة كورونا

قال الدكتور أمجد الخولى، استشاري أمراض الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن المنطقة العربية مازالت تعيش في الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.





وأضاف الخولى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضر المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن هناك انخفاض في اعداد الاصابات خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن هناك احتمالات بحدوث موجة ثالثة لفيروس كورونا المستجد.





وأشار إلى أن الدراسات والتوقعات العلمية تتوقع حدوث موجات اخري من انتشار الوباء خلال الفترات المقبلة.



