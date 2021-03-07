ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التهابات الأعصاب والفشل الكلوي.. أستاذ مناعة في بريطانيا يكشف أعراض كورونا الجديدة وكيفية مواجهتها

الأحد 07/مارس/2021 - 08:00 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
كشف الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا، الجديد من الاعراض التي يعاني منها المتعافون من فيروس كورونا. 


وقال في حوار عبر سكايب مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إن بريطانيا في المرحلة الثالثة من كورونا، مؤكدا أن ارتفاع درجة الحرارة يؤثر بشكل كبير على نسبة الاصابات وفي الصيف الماضي انخفضت نسبة الاصابات بفيروس كورونا.


وأشار الدكتور ياسر الشربيني، استاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا، إلى أن درجة الحرارة المرتفعة تقلل منانتشار كورونا.  ومن الممكن أن يعاني المتعافون من فيروس كورونا من التهابات الأعصاب والفشل الكلوي، وفقدان حاسة الشم.


وأضاف الشربيني، أن تلقى اللقاح يجنب حدوث هذه الاعراض على الجسم، موضحا ان اللقاح يساعد على تخفيف الاعراض في حالة الإصابة بالفيروس مرة أخرى.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام: 3% من البريطانيين تنالوا لقاح كورونا.. فيديو

طبيب مناعة يوجه رسالة مهمة للسيدات بخصوص كورونا

أستاذ مناعة: بريطانيا تعلن موعد الانتهاء من تطعيم 15 مليون مواطن ..فيديو

لا يمكن ملاحظتها .. دراسة تكشف أعراضا جديدة للإصابة بكورونا

في المنزل وبدون أدوية .. مجدي بدران يقدم نصائح لاستعادة حاسة الشم

أستاذ مناعة ببريطانيا: يمكن للحوامل تناول لقاح كورونا في حالة واحدة.. فيديو

ترشيحاتنا

لخلافات مع زوجها المصرى.. انتحار تايوانية من الطابق الرابع في 6 أكتوبر

حقيقة تسريح عاملين وتقليل رواتب البعض بـ مصر للطيران

اليوم.. نجل غادة عادل يجري مسحة كورونا «خاص»

الصحة العالمية تصدم العالم بشأن موعد انتهاء جائحة كورونا

صورة عائلية.. علي غزال بصحبة زوجته وأطفالهما

2.4 مليار جنيه.. براءة رجل الأعمال ياسين عجلان وآخرين من الاستيلاء على المال العام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابتها بـ كورونا.. أجرأ إطلالات غادة عادل تبرز أنوثتها

الملكة إليزابيث في ورطة.. الأمير هاري يفتح النار على العائلة الملكية | شاهد

فرجينيا هاني تمثل مصر فى مسابقة ملكة جمال العالم 27 مارس.. صور