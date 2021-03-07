التهابات الأعصاب والفشل الكلوي.. أستاذ مناعة في بريطانيا يكشف أعراض كورونا الجديدة وكيفية مواجهتها

كشف الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا، الجديد من الاعراض التي يعاني منها المتعافون من فيروس كورونا.









وقال في حوار عبر سكايب مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إن بريطانيا في المرحلة الثالثة من كورونا، مؤكدا أن ارتفاع درجة الحرارة يؤثر بشكل كبير على نسبة الاصابات وفي الصيف الماضي انخفضت نسبة الاصابات بفيروس كورونا.









وأشار الدكتور ياسر الشربيني، استاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا، إلى أن درجة الحرارة المرتفعة تقلل منانتشار كورونا. ومن الممكن أن يعاني المتعافون من فيروس كورونا من التهابات الأعصاب والفشل الكلوي، وفقدان حاسة الشم.







