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رياضة

تجاوز ليفربول في الترتيب .. توتنهام يكتسح كريستال بالاس برباعية في الدوري الإنجليزي

الأحد 07/مارس/2021 - 11:19 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز فريق توتنهام على  كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح الويلزي جاريث بيل التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 25، قبل أن يسجل كريستيان بينتيكي هدف التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 49 سجل بيل ثاني أهداف السبيرز، أعقبه هاري كين بالهدف الثالث في الدقيقة 52.

واختتم هاري كين مهرجان أهداف توتنهام بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 76.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد توتنهام للنقطة 45 في المركز السادس، متجاوزا ليفربول صاحب ال ٤٣ نقطة وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر.
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