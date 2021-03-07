خاص| تطورات مهمة في الحالة الصحية لـ رضا عبد العال

خضع

رضا عبدالعال

نجم الكرة المصرية لعملية جراحية خطيرة "قلب مفتوح" بعد تعرضه لأزمة صحية حادة خلال الفترة الحالية بعد ثبوت "جلطات " لديه وتحتاج إلى تدخل جراحى عاجل خلال الفترة القليلة المقبلة .

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وصرح أحمد رضا عبد العال نجل نجم الزمالك السابق لـ " صدى البلد "، أن والده خضع لعملية " قلب مفتوح " منذ ساعات وهو داخل العناية المركزة حتى الآن .



وأضاف أن العملية تمت بنجاح وأن الأطباء أكدوا أن الحالة مستقرة وسوف يستفيق خلال ساعات وينتقل الى غرفته في المستشفى واستكمال العلاج بشكل طبيعي.



ويعد رضا عبدالعال واحدا من المحللين القريبين من قلوب مشجعي كرة القدم المصرية فى ظل صراحته المعهودة فى تحليله الفنى للمباريات وأسلوبه الخاص فى التحليل بجانب إنه كان واحدا من اللاعبين المميزين فى تاريخ كرة القدم المصرية نتيجة القدرات الفنية المميزة التى كان يمتلكها .