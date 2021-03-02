دخل العمليات ادعوا له.. تطورات الحالة الصحية لـ رضا عبدالعال | خاص





وأضاف أحمد عبدالعال : " الطبيب الخاص بوالدى نصحه بالذهاب إلى أحد المستشفيات من أجل الخضوع إلىبعد الآلام الكبيرة التى صاحبته خلال الفترة الماضية ، أطالب الجمهور بالدعاء لوالدى للخروج من هذه المحنة الصحية " .وتابع : " والدى الآن يتواجد بالعمليات لإجراء القسطرة وسيتم تحديد موقفه من البقاء بالمستشفي خلال الساعات القليلة المقبلة " .