دخل العمليات ادعوا له.. تطورات الحالة الصحية لـ رضا عبدالعال | خاص

كشف أحمد رضا عبدالعال نجل الكابتن رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية الأسبق تطورات الحالة الصحية لوالده بعد نقله للمستشفي خلال الساعات القليلة الماضية .
وقال أحمد رضا عبدالعال فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن والده يتواجد الآن داخل أحد المستشفيات الخاصة لعمل " قسطرة " بالقلب بعد شعوره بآلام كبيرة خلال الأيام الماضية.
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وأضاف أحمد عبدالعال : " الطبيب الخاص بوالدى نصحه بالذهاب إلى أحد المستشفيات من أجل الخضوع إلى قسطرة قلب بعد الآلام الكبيرة التى صاحبته خلال الفترة الماضية ، أطالب الجمهور بالدعاء لوالدى للخروج من هذه المحنة الصحية " .
وتابع : " والدى الآن يتواجد بالعمليات لإجراء القسطرة وسيتم تحديد موقفه من البقاء بالمستشفي خلال الساعات القليلة المقبلة " .
وقال أحمد رضا عبدالعال فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن والده يتواجد الآن داخل أحد المستشفيات الخاصة لعمل " قسطرة " بالقلب بعد شعوره بآلام كبيرة خلال الأيام الماضية.
اقرأ أيضا:- ماذا قال رضا عبدالعال عن هزيمة الأهلي أمام سيمبا
وأضاف أحمد عبدالعال : " الطبيب الخاص بوالدى نصحه بالذهاب إلى أحد المستشفيات من أجل الخضوع إلى قسطرة قلب بعد الآلام الكبيرة التى صاحبته خلال الفترة الماضية ، أطالب الجمهور بالدعاء لوالدى للخروج من هذه المحنة الصحية " .
وتابع : " والدى الآن يتواجد بالعمليات لإجراء القسطرة وسيتم تحديد موقفه من البقاء بالمستشفي خلال الساعات القليلة المقبلة " .