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أخبار البلد

يقظة قائد قطار تُنقذ حياة سيدة ألقت بنفسها على القضبان.. فيديو

الأحد 07/مارس/2021 - 11:26 م
سيدة تلقي بنفسها
سيدة تلقي بنفسها أمام القطار
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حمادة خطاب
فوجئ قائد قطار ٩٨٣ أسوان/ القاهرة محطة أبو تشت، بسيدة تلقي بنفسها على شريط السكة الحديد، وبسرعة وحسن تصرف ويقظة تامة تمكن قائد القطار بالرباط وإيقاف القطار قبل دخوله المحطة تجنبًا لدهس السيدة التي ألقت بنفسها أمامه وحرصًا على حياتها، حتى قام الأهالي الذين شاهدوا الواقعة بحمل السيدة من طريق القطار ليواصل بعدها مسيره حتى المحطة دون أية إصابات أو تلفيات، وتم تسليم السيدة التي ألقت بنفسها على شريط السكة لمركز شرطة أبو تشت.


ووجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل بتكريم ومكافأة قائد القطار وسيتم تكريمه بمكتب رئيس هيئة السكك الحديدية. 


وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المواطنين بضرورة اتباع تعليمات السلامة عند المرور عبر خطوط السكك الحديدية حفاظًا على أرواحهم وأمان وانتظام مسير القطارات.
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