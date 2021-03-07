عائلة جورج فلويد ومؤيدوها ينظمون مظاهرة حاشدة قبل أيام من محاكمة قتلته في مينيابوليس

تجمع العشرات أمام قصر حاكم ولاية مينيسوتا للمطالبة بمحاسبة ضباط الشرطة المتورطين في مقتل المواطن الامريكي من اصل افريقي جورج فلويد قبل أيام من الموعد المقرر لمحاكمة ضابط سابق في مينيابوليس بوفاته.





وتظاهر 150 شخصًا في مينيسوتا كانوا أفرادًا من عائلات الآخرين الذين لقوا حتفهم خلال مواجهات مع الشرطة، وتم تنظيم احتجاجات مماثلة في المدن في جميع أنحاء البلاد قبل محاكمة ديريك شوفين.





وتوفي فلويد، وهو رجل أسود، في 25 مايو بعد أن ضغط شوفين، وهو أبيض، بركبته على رقبة فلويد بينما كان فلويد مقيدًا على الأرض مكبل اليدين، قائلًا إنه لا يستطيع التنفس، وتظهر الطوابع الزمنية لفيديو كاميرا الجسم التي قدمها المدعون أن شوفين احتفظ بمنصبه لمدة تسع دقائق تقريبًا، حتى بعد توقف فلويد عن الحركة، وتم إعلان وفاة فلويد في وقت لاحق في المستشفى.





وواجه شوفين تهم بالقتل من الدرجة الثانية والقتل غير العمد، وتبدأ هيئة المحلفين في محاكمته يوم الاثنين.



