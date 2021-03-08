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سيارات

بسعر مليون و 200 ألف سعر BMWX3 موديل 2019

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:02 ص
BMW
BMW
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أماني نوار
تعتبر سيارة بي إم دبليو X3 من الفئات الشهيرة جدا ، وتتمتع بإقبال كبيرة في سوق المستعمل ويبلغ سعر السيارة في سوق المستعمل موديل 2019 1,235,000 جنيه

مواصفات بي إم دبليو X3 موديل 2019

تعتمد السيارة على شاحن تيربو ، وتبلغ سعة المحرك 3000 سي سي وتصل قوته إلى 252 حصان ، وعزم أقصى يبلغ 350 نيوتن متر عند 4000 دورة في الدقيقة .

كما يتمتع هذا الطراز بتجهيزات متنوعة منها نظام Xدرايف الذكي للدفع الكلي علاوة على حزمة تجهيزاتX لاين خارجية مع مصابيح LED خارجية ومصابيح ضباب LED وشاشة باللمس مقاس 10.0 بوصة ومساعد لركن السيارة ،وتحكم في مسافة الركن في المقدمة ، بالإضافة إلى كاميرا للرؤية الخلفية ، وزجاج عازل ، وحزم مواضع تخزين داخل المقصورة بالإضافة إلى نظام ملاحة متخصصة ، وتطبيقات بي إم دبليو ، وتحكم في نظام I Drive ، وعجلة قيادة رياضية


أما من الداخل يوجد جلد طبيعي فاخر للمقاعد ، وحلي من الخشب ، وحزمة إضاءة خاصة BMW، الترحيبية ، ونظام BMW للتحكم بالإيماءات ، وخاصية فتح الصندوق الخلفي كهربيا وسقف بانورامي

وبالنسبة للزجاج ، وحزمة تجهيزات للمدخنين ، وحماية من الشمس ، مع مثلث إنذار ، وحزمة إسعافات أولية علاوة على إمكانية توليد الطاقة الكهربية من أستخدام الفرامل بالإضافة إلى عجلات يبلغ قطرها 19 بوصة وإطارات متطورة.

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