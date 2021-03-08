هل يمكن إيجاد النملة؟.. اختبار ذهني صعب يحير الكثيرون | صور





هل يمكنك إيجاد النملة؟





في كومة من المشروبات الغازية وعلب الحليب، هناك نملة صغيرة تختبئ بينهم، قم بكتابة بالتعليق على الموضوع عبر صفحة صدى البلد على الفيسبوك بالمدة التي استغرقتها في اكتشاف مكان النملة؟ وأين هي؟.





ابتكرت منصة Cleanipedia مشهد القمامة الملون هذا لترصد المدة التي يستغرقها الناس عادة في اكتشاف النملة الصغيرة.





وفقًا لموقع التنظيف، غالبًا ما تدخل الحشرات إلى منزلك من خلال فجوات في الجدران ونقاط الدخول مثل النوافذ، الفتحات والأنابيب.





ومن خلال الاختبار الذهني، تقترح المنصة فحص منزلك بحثًا عن الشقوق والتأكد من إغلاقها لمنع دخول المزيد من الحشرات.

من غير المألوف أن تعثر بسهولة على الحشرات الكامنة في منزلك، خاصة إذا كانت تختبئ داخل الشقوق الصغيرة، ولكن بصرك قد يعاني أكثر أمام هذا الاختبار الذهني الصعب.