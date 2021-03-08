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رياضة

شاهد .. لحظة وصول رئيس نادي برشلونة الجديد بعد فوزه بالانتخابات

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:54 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

نشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة لحظة وصول خوان لابورتا إلى مقعد رئاسة نادي برشلونة مرة أخرى، بعدما تفوقه في الانتخابات التي جرت على مدار يوم أمس السبت، ونافسه خلالها الثنائي فيكتور فونت وتوني فريكسا.

وأعلن نادي برشلونة فوز لابورتا بعد حصده أكبر عدد من الأصوات فى الانتخابات التي أجريت بملعب الفريق " كامب نو" متفوقًا على فونت وفريشيا.

وهنأ المرشحان الخاسران لابورتا مؤكدين أن مصلحة برشلونة هي الأهم، وأنه يجب دعم الرئيس الجديد للنادي.

وعبر لابورتا عن سعادته موجهًا الشكر لكل من صوت له في الانتخابات ومؤكدًا سعيه لعودة الفريق لسابق عهده.

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