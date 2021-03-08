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حوادث

بعد 24 ساعة من الواقعة.. ضبط عامل تعدى على نجل سائق بالضرب في الدقهلية

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:22 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله لمقطع فيديو على حساب أحد المواطنين بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضرر خلاله من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على نجله بالضرب وإحداث إصابته وعدم ضبط المتهم.

 بالفحص تبين أن الشاكى هو (سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية ) وبسؤاله قرر بتضرره من (عامل، مقيم بذات المركز) لتعديه على نجله "طالب " وإحداث إصابته بجرح قطعى بالرأس ، وكذا إحداث تلفيات بسيارته، لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة.

كما تبين أن المذكور قام بتحرير محضر بالواقعة بتاريخ 5 الجارى وتم ضبط المشكو فى حقه فى غضون 24 ساعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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