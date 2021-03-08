ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ميجان تفضح عنصرية القصر: رفضوا منح طفلي لقب أمير بسبب لون بشرته

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:07 ص
ميجان وهاري ونجلهم
ميجان وهاري ونجلهم
Advertisements
شريف سيد
قالت ميجان ماركل زوجة الأمير هاري، إن العائلة المالكة قررت عدم منح ابنها آرتشي لقب أمير، وكذلك عدم حصوله على الحصانة الملكية. 

وأضافت ميجان في حوارها مع أوبرا وينفري أن العائلة الملكة أخبرتها أثناء حملها أن آرتشي لن يحصل على لقب أمير، وكذلك لن يحصل على الحماية الملكية. 

وعن السبب وراء ذلك، قالت ميجان إنها تعتقد خوف العائلة الملكية في بريطانيا من عرق الطفل بسببها. 

وذكرت أنه جرى الحديث داخل القصر الملكي البريطاني عن لون بشرته السمراء عند ولادته بسبب لون بشرة ميجان نفسها. 

وأشارت إلى أن العائلة الملكية البريطانية لم ترغب في أن يحمل لقب أمير شخص مختلف عنهم في الشكل والملامح، رغم أن هذا الأمر قد يكون ميزة إضافية لهم. 

وجاء ذلك خلال الحوار الذي أجرته أوبرا وينفري مع ميجان ماركل والأمير هاري. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خبير لغة جسد: الأمير هاري ليس سعيدا في حياته بعيدا عن القصر

الرهينة.. قصة لقب أطلقه موظفو القصر الملكي على الأمير هاري بسبب ميجان ماركل

مقابلة نووية.. مخاوف من كشف ميجان أسرار علاقتها بـ أحد أفراد العائلة الملكية

الليلة.. إذاعة حوار الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل مع أوبرا وينفري

الملكة إليزابيث في ورطة.. الأمير هاري يفتح النار على العائلة الملكية | شاهد

ميجان: تم إسكاتي فور دخولي القصر الملكي البريطاني

ترشيحاتنا

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من تخفيف الملابس خلال هذه الأيام.. فيديو

أخبار الأهلي | موسمياني يدعم بواليا.. قفشة مرشح للأفضل في الجولة الأفريقية.. والخطيب مع اللاعبين في التدريبات

لأول مرة.. بائع الفاكهة يرد على المشككين في لقائه بـ الرئيس السيسي.. فيديو

النصر أو اتحاد جدة.. كهربا يقترب من الدوري السعودي

مصر تعلن موقفها من أزمة الحدود بين إثيوبيا والسودان.. فيديو

الإرهابي معتز مطر يعلن إصابته بفيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آلام مزمنة وتشخيص خاطئ.. سيدة تكتشف إصابتها بمرض نادر بعد معاناة 31 عامًا

حالتها تطلبت تدخلًا جراحيًا.. إصابة أم بجروح مروعة أثناء إنقاذ طفلتها من كلب مفترس

هل يمكن إيجاد النملة؟.. اختبار ذهني صعب يحير الكثيرون | صور