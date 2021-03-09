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مرأة

لن تتوقع .. 5 علامات تشير للإصابة بالانزلاق الغضروفي في الورك

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:10 م
الانزلاق الغضروفي
الانزلاق الغضروفي
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نهى هجرس
يعاني كثير من الأشخاص بسبب غضروف الظهر، ويعاني البعض من الأعراض شديدة للغاية، ولا يمكن التحرك بشكل جيد او تحريك المفصل، ويمكن أن يكون العلاج الطبيعي مفيدًا إذا كنت تواجه صعوبة في تحريك المفصل المصاب.

وكشفا لما قدمه موقع healthline إليكم ابرز اعراض الانزلاق الغضروفي في الورك.

اعراض الانزلاق الغضروفي في الورك

يمكن أن تتنكر مشاكل الظهر على أنها مشاكل في الورك، "هناك الكثير من التداخل" ، كما يقول اختصاصي الورك تريفور موراي ، وتعود معظم الآلام الناتجة عن مشاكل الورك والظهر إلى البلى العادي على الجسم.

من المثير للدهشة أن مشاكل الورك عادة ما تؤدي إلى ألم في الفخذ في الجانب المصاب، ذلك لأن المفصل الفعلي للورك يقع بالقرب من العمود الفقري.

السبب الأكثر شيوعًا لألم الورك هو هشاشة العظام في مفصل الورك، قد تصاب بالتهاب مفصل الورك إذا:

ألم في الفخذ.
يأتي الانزعاج ويختفي ، ويصبح أكثر تكرارا بمرور الوقت.
يزداد الألم سوءًا مع الوقوف والمشي والنشاط ويزول بالراحة
تشعر بصلابة
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