لن تتوقع .. 5 علامات تشير للإصابة بالانزلاق الغضروفي في الورك

يعاني كثير من الأشخاص بسبب، ويعاني البعض من الأعراض شديدة للغاية، ولا يمكن التحرك بشكل جيد او تحريك المفصل، ويمكن أن يكون العلاج الطبيعي مفيدًا إذا كنت تواجه صعوبة في تحريكالمصاب.