ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تتضمن عدة محاور.. اتحاد طلاب حلوان يطلق مبادرة "صحتك تهمنا"

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:23 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
إسلام خالد
 أطلق اتحاد طلاب جامعة حلوان مبادرة "صحتك تهمنا" التى تتضمن عدة محاور توعوية تشمل الإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد و تعقيم قاعات الامتحانات والمطعم المركزي بالإضافة إلى إعداد حملات توعوية داخل الحرم الجامعي ليصبح حرما صحيا خاليا من التدخين. 

وتتضمن المبادرة العديد من الإرشادات الوقائية التى يجب على الطلاب اتباعها أثناء الامتحانات وتواجد الطالب فى الجامعة تتمثل فى:

- ارتداء الكمامة

- تجنب المصافحة بالأيدي 

- الحضور المبكر للجان الامتحان لتجنب الزحام والتكدس 

- استخدام المطهرات 

- الالتزام بالتباعد الاجتماعى بين الطلاب

- إبلاغ الملاحظ فى حال الشعور بأى مشكلة صحية 

- الالتزام بالمقعد المخصص داخل اللجنة

- الالتزام بتعليمات إتحاد الطلاب والأمن 

- إحضار كل طالب لأدواته الخاصة
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

مفاجأة.. تفاصيل إغلاق صفحة بطلة قضية «تحرش المعادي» وحذف فيديو الواقعة

انفجار خط غاز طبيعي في البحيرة

بالأسعار .. مقارنة بين فيات تيبو و MG 5 موديل 2021| صور

فيرمينو يعمق جراح ليفربول قبل مواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

السعودية.. قرار عاجل من أمير الرياض لمواجهة كورونا

الزمالك يفاوض مدربين عالميين لتولي القيادة الفنية خلفا لـ باتشيكو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار ‎بريليانس v6 2021 في مصر .. صور

بالأسعار .. مقارنة بين فيات تيبو و MG 5 موديل 2021| صور

نشرة المرأة والصحة.. 5 علامات تشير للإصابة بالانزلاق الغضروفي في الورك.. يسرا تتألق في أحدث ظهور