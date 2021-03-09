تتضمن عدة محاور.. اتحاد طلاب حلوان يطلق مبادرة "صحتك تهمنا"

أطلق اتحاد طلاب جامعة حلوان مبادرة "صحتك تهمنا" التى تتضمن عدة محاور توعوية تشمل الإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد و تعقيم قاعات الامتحانات والمطعم المركزي بالإضافة إلى إعداد حملات توعوية داخل الحرم الجامعي ليصبح حرما صحيا خاليا من التدخين.





وتتضمن المبادرة العديد من الإرشادات الوقائية التى يجب على الطلاب اتباعها أثناء الامتحانات وتواجد الطالب فى الجامعة تتمثل فى:





- ارتداء الكمامة





- تجنب المصافحة بالأيدي





- الحضور المبكر للجان الامتحان لتجنب الزحام والتكدس





- استخدام المطهرات





- الالتزام بالتباعد الاجتماعى بين الطلاب





- إبلاغ الملاحظ فى حال الشعور بأى مشكلة صحية





- الالتزام بالمقعد المخصص داخل اللجنة





- الالتزام بتعليمات إتحاد الطلاب والأمن



