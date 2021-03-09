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أخبار العالم

طرد كلاب بايدن خارج البيت الأبيض.. ومصادر تكشف السبب

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:50 م
البيت الأبيض يطرد
البيت الأبيض يطرد كلاب الرئيس
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محمد علي
أخرج البيت الأبيض كلبي الرئيس من المكان، وذلك بعد تسببهما بواقعة تعدي على أحد العاملين في المكان وعودتهما إلى مقر العائلة في ديلاور.

وأرجع البيت الأبيض كلبي الرئيس جو بايدن وقرينته جيل بايدن،  إلى منزل عائلة بايدن في ولاية ديلاوير الاسبوع الماضي بعد السلوك العدواني في البيت الأبيض من قبل الحيوانات. وذلك وفقًا لإثنين من المصادر المطلعة الذين تحدثا لشبكة  CNN.

وخرج الكلب (الإثنين من نوع  شيبرد الألماني ) "ميجور" ، الذي تبناه بايدن في نوفمبر 2018 من مأوى للحيوانات في ديلاوير . 

ووفق المصادر، فقد تعرض أحد أفراد الأمن في البيت الأبيض لـ"حادثة عض" من الكلب.

لكن الحالة الدقيقة للضحية غير معروفة، ومع ذلك، فقد كان الأمر خطيرًا بما يكفي لنقل الكلاب لاحقًا إلى ويلمنجتون  في ديلاوير ، حيث سيقون هناك.

ويبلغ عمر الكلب ميجور 3 سنوات ، هو الأصغر بين كلبي بايدن ، وقد عُرف عنه سلوكه الزائد في مناسبات متعددة ، بما في ذلك القفز والنباح على الموظفين والأمن ، وفقًا للأشخاص الذين تحدثت معهم شبكة سي إن إن.

 أما الكلب الآخر   "تشامب"، فيبلغ عمره  13 عامًا وقد تباطأ جسديًا بسبب تقدمه في السن.

انتقل تشامب ومايجور إلى البيت الأبيض في يناير ، بعد أقل من أسبوع من تنصيب بايدن.

أخبرت جيل بايدن كيلي كلاركسون الشهر الماضي خلال ظهورها في برنامج "كيلي كلاركسون شو": "لقد كنت مهووسة باستقرار كلابنا لأن لدينا كلبًا عجوزًا وكلبًا صغيرًا جدًا...".

قالت جيل بايدن أيضًا إن المكان الوحيد الذي لا يُسمح فيه باصطحاب الكلاب هو على الأثاث ، رغم أنها اعترفت بإمساك ماجور على الأريكة.

ذكرت  جيل بايدن: "لقد مشوا في كل مكان".

وغادر بايدن  في رحلة تستغرق يومين إلى واشنطن وكاليفورنيا لزيارة قواعد عسكرية.

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