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رياضة

وكيل كريم العراقي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي وتطورات الأزمة مع المصري

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:58 م
كريم العراقي
كريم العراقي
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ياسمين تيسير
كشف التابعي فاروق، وكيل أعمال كريم العراقي، نجم فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، عن موقف اللاعب عقب أزمته مع النادي بشأن تجديد العقد. 

وأكد وكيل العراقي، في تصريحات متلفزة على قناة "أون تايم سبورت"، أن كريم العراقي يرغب في المشاركة أساسيا مع المصري حتي يضمن مقعدا في قائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

وأضاف أن "العراقي"، لن يشارك مع أي فريق في الدوري إلا المصري البورسعيدي، حيث إنه يعشق النادي والجماهير البورسعيدية مشددا على أن طموحه هو الاحتراف الخارجي. 

وعن حقيقة مفاوضات الأهلي لضم اللاعب، أكد أنه من غير اللائق الحديث عن أي عروض في الوقت الحالي، حيث إن اللاعب عقده مازال ممتدا مع المصري ولن ينضم لأي فريق في الدوري إلا ناديه البورسعيدي.

وتابع أن هناك عددًا من الأندية البرتغالية والإسبانية تتابع اللاعب وتنتظر أولمبياد طوكيو لاتخاذ القرار النهائي بشأن ضم كريم العراقي.

وأكمل أن أزمة اللاعب مع النصري في طريقها للحل في الأيام المقبلة، مشددا على أن اللاعب مازال عقده ممتدا مع المصري واللاعب ملتزم به، كما أن الحديث عن أي مفاوضات حاليا مع اللاعب أمر غير مقبول.

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