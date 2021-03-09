ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ليبيا..عقيلة صالح يدعو الدبيبة لتقديم تشكيل الحكومة بالكامل غدا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:27 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، عبد الحميد الدبيبة لتقديم تشكيلته الوزارية غدا بشكل مكتمل لمنحها الثقة، وذلك عقب اجتماع لهما.


وبحسب وسائل إعلام ليبية، قال صالح إنه بإمكان رئيس الوزراء تقديم تشكيلته الوزارية الكاملة في جلسة الغد.


وقال صالح إن نيل الثقة مرتبط باستكمال تشكيلة حكومتك وتسمية الحقائب السيادية الشاغرة.


وكان الدبيبة أجرى اجتماعا مغلقًا مع رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح.


ودعا المستشار عقيلة صالح خلال كلمته فى مستهل جلسة مجلس النواب الليبى، المنعقدة فى سرت، أمس الإثنين، إلى تجاوز الكثير من العقبات، من أجل إنجاز الاستحقاق القادم، وهو تنظيم الانتخابات الرئاسية فى ديسمبر 2021.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الاختبار الأول لـ دبيبة.. هل تولد حكومة ليبيا الجديدة ميتة؟ غموض يحيط باحتمالات نيلها ثقة البرلمان.. والعودة لملتقى الحوار السياسي خيار مطروح

هدفها المصالحة الوطنية.. رئيس الوزراء الليبي المكلف يعلن تشكيل الحكومة

خلافات على توزيع حقائب الوزارات السيادية.. أسرار ما قبل تشكيل الحكومة الليبية الجديدة

ننتظر انعقاد البرلمان في سرت.. عقيلة صالح: التدخل الخارجي قسَّم ليبيا

ليبيا.. اللجنة العسكرية تؤكد جاهزية موقع اجتماع مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة

الأمم المتحدة تتهم مشاركين في الحوار السياسي الليبي بتلقي رشى من أجل التصويت للدبيبة.. المبالغ المدفوعة وصلت إلى 500 ألف دولار.. مكتب رئيس الوزراء ينفي.. واللجنة العسكرية تستعد لمنح الثقة للحكومة

ترشيحاتنا

الداخلية تعلن تفاصيل ضبط المتحرش بطفلة المعادى

تعمل بالتسول .. تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها بالإسماعيلية

بفستان لافت.. يسرا تستعرض جمالها داخل البحر

المضادات الحيوية هل تقضي على كورونا.. الصحة تجيب

وزير التعليم: مفيش امتحانات يوم 25 أبريل احتراما لـ أعياد الأقباط

رغم عرض 30 مليون يورو سنويا .. مبابي يصدم باريس سان جيرمان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. 5 علامات تشير للإصابة بالانزلاق الغضروفي في الورك.. يسرا تتألق في أحدث ظهور

قائمة بأفضل 5 "سكوتر" تناسب المرأة في مصر| صور

شركة صينية تطرح شقة دوبلكس متحركة بسعر 185 ألف جنيه للمتر.. صور