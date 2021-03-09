ليبيا..عقيلة صالح يدعو الدبيبة لتقديم تشكيل الحكومة بالكامل غدا

دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، عبد الحميد الدبيبة لتقديم تشكيلته الوزارية غدا بشكل مكتمل لمنحها الثقة، وذلك عقب اجتماع لهما.









وبحسب وسائل إعلام ليبية، قال صالح إنه بإمكان رئيس الوزراء تقديم تشكيلته الوزارية الكاملة في جلسة الغد.









وقال صالح إن نيل الثقة مرتبط باستكمال تشكيلة حكومتك وتسمية الحقائب السيادية الشاغرة.









وكان الدبيبة أجرى اجتماعا مغلقًا مع رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح.









ودعا المستشار عقيلة صالح خلال كلمته فى مستهل جلسة مجلس النواب الليبى، المنعقدة فى سرت، أمس الإثنين، إلى تجاوز الكثير من العقبات، من أجل إنجاز الاستحقاق القادم، وهو تنظيم الانتخابات الرئاسية فى ديسمبر 2021.



