نيقولا معوض يحتفل بزفافه على حبيبته الشقراء

نشر الفنان اللبناني نيقولا معوض، مقطع فيديو قصيرًا عبر حسابه الرسمي على تطبيق التواصل الاجتماعي انستجرام، ظهر فيه خلال حفل زفافه على حبيبته التي طالما ظهرت معه في مناسبات عدة خلال الفترة الأخيرة.





ولم يكشف نيقولا معوض، عن هوية حبيبته، التي ظهرت تتحدث بالإنجليزية في الفيديو، وكانت تمتلك ملامح غربية، وكتب نيقولا معلقا على الفيديو: « إتجوّزنا.. للمرّة الأولى والأخيرة».





كان الفنان نيقولا معوض​، كشف قبل عدة أشهر عن دخوله فى علاقة حب جديدة مع شابة من خارج الوسط الفنى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.





واكتفى "نيقولا" معوض بالتعليق آنذلك، قائلا: "سعادتي التي طال انتظارها"، وظهر "نيقولا" مع حبيبته على أحد الشواطئ الساحلية".



