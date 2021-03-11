بلينكن: لا رفع لأي عقوبات عن إيران قبل عودتها لالتزاماتها النووية

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده لن ترفع من العقوبات التي تفرضها على إيران قبل أن تعود الأخيرة إلى احترام كامل الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي.





وأضاف بلينكن خلال جلسة استماع أمام مجلس النواب، أمس: "الكرة في ملعب إيران لمعرفة ما إذا كانوا مهتمين حقًا بحوار دبلوماسي أم لا. نحن مهتمون به".





وذكر الوزير الأمريكي بأن الولايات المتحدة قبلت دعوة أوروبية للمشاركة في حوار مباشر مع إيران، "لكن إيران حتى الآن قالت لا".





وفي 2018 سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بلاده أحاديًا من الاتفاق المبرم بين إيران والدول الكبرى في 2015 والرامي إلى منع إيران من امتلاك قنبلة ذرية، معتبرا أن النص غير كاف، وأعاد فرض العقوبات الأمريكية عليها.





وبعد عام من ذلك، بدأت إيران بالتراجع تدريجًا عن العديد من الالتزامات الأساسية في الاتفاق المبرم في فيينا بينها وبين كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا.



