خدعة بصرية.. فيديو لسيدة تحلق بسيارتها عبر السحب يثير الذهول.. ما القصة؟

أثار فيديو خداع بصري ظهرت فيه قائدة سيارة أمريكية وكأنها "تحلق بسيارتها عبر السحب"، حالة من الذهول بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، وقارن الكثيرون اللحظات الأولى في هذا الفيديو بأحد المشاهد الشهيرة من فيلم الخيال العلمي "Harry Potter and the Chamber of Secrets" أو "هاري بوتر وحجرة الأسرار"، والذي ظهرت فيه "سيارة طائرة".





وتظهر قائدة السيارة "هانا كولبي"، وهي من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في بداية الفيديو المرفق جالسة خلف عجلة قيادة سيارتها وتبدو للوهلة الأولى وكأنها تحلق بها عبر السحب على أنغام الموسيقى ملوحة بيدها من النافذة.









وعلى الرغم من أن السيارة والخلفية كلاهما حقيقي ولم يتم التلاعب بهما بأي شكل، إلا أن المشهد ليس كما يبدو عليه، حيث أنه يتبين في غضون بضعة ثوانٍ أن السيارة منطلقة على طريق سريع ولا تحلق بين السحب، لكن زاوية التقاط الفيديو من فوق قمة جبل "هاليكالا" في جزيرة "ماوي"، ثاني أكبر جزر ولاية "هاواي" الأمريكية، إلى جانب الارتفاع الشاهق للجبل أضفيا طابعًا خياليًا على المشهد.





يشار إلى أن الفيديو التُقط في الـ20 من فبراير الماضي، ولاقى انتشارًا واسعًا حيث حصد أكثر من 7 ملايين مشاهدة على تطبيق "تيك توك"، وأذهل العديد من مشاهديه، وكان من ضمن التعليقات على الفيديو: "شعرت بالحيرة في البداية واعتقدت أنني أشاهد مشهدًا من سلسلة أفلام هاري بوتر"، "لماذا اعتقدت للوهلة الأولى أن السيارة تطير؟!".





كانت "هانا كولبي"" ذات الـ22 عامًا قد أمضت يومها منطلقة بسيارتها في أنحاء جزيرة "ماوي" لمشاهدة طبيعتها الساحرة، ومارست أنشطة ترفيهية كالسباحة والتنزه برفقة أصدقائها قبل فترة وجيزة من التقاط الفيديو.









وصرحت لوسائل إعلام قائلة: "يبدو بالتأكيد أن السيارة تطير.. أعرف أن العديد من الأشخاص أصيبوا بخيبة أمل في نهاية الفيديو عند رؤية أننا في حقيقة الأمر منطلقين على طريق ولا نحلق إطلاقًا".



