خدعة بصرية.. فيديو لسيدة تحلق بسيارتها عبر السحب يثير الذهول.. ما القصة؟

أثار فيديو خداع بصري ظهرت فيه قائدة سيارة أمريكية وكأنها "تحلق بسيارتها عبر السحب"، حالة من الذهول بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، وقارن الكثيرون اللحظات الأولى في هذا الفيديو بأحد المشاهد الشهيرة من فيلم الخيال العلمي "Harry Potter and the Chamber of Secrets" أو "هاري بوتر وحجرة الأسرار"، والذي ظهرت فيه "سيارة طائرة".