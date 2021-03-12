لدورها في إثراء الحياة السياسية..صدى البلد يكرم تنسيقية شباب الأحزاب

كرم موقع "صدى البلد" ، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإهدائهم درع الموقع، عقب ندوة مستفيضة عن الأحداث الجارية ودورها في الواقع السياسي، فضلا عن أجندة نواب وأعضاء التنسيقية للمرحلة المقبلة.





حضر الندوة كلا من المهندس كريم عبد العاطي المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب عن التنسيقية شباب الأحزاب، النائبة وبطلة مصر والعالم أية مدني، وأحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب.





كما حضر الندوة أعضاء من التنسيقية منهم ايمان طلعت ، محمد نبيل، والدكتور محمد غنيم.





تطرقت الندوة إلى العديد من الملفات والقضايا المطروحة على الساحة المحلية والدولية، فضلا عن الأجندة التشريعية بمجلسي النواب والشيوخ، خاصة في ظل حالة الجدل التي أثارتها العديد من القوانين مؤخرا، وغيرها من الملفات التي سنوافيكم بتفاصيلها لاحقا.



