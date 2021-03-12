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برلمان

لدورها في إثراء الحياة السياسية..صدى البلد يكرم تنسيقية شباب الأحزاب

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:59 م
صدى البلد يكرم تنسيقية
"صدى البلد" يكرم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
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أحمد أيمن ..عدسة : أشرف العمدة ومحمد المنشاوي
كرم موقع "صدى البلد" ، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإهدائهم درع الموقع، عقب ندوة مستفيضة عن الأحداث الجارية ودورها في الواقع السياسي، فضلا عن أجندة نواب وأعضاء التنسيقية للمرحلة المقبلة.

حضر الندوة كلا من المهندس كريم عبد العاطي المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب عن التنسيقية شباب الأحزاب، النائبة وبطلة مصر والعالم أية مدني، وأحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب. 

كما حضر الندوة أعضاء من التنسيقية منهم ايمان طلعت، محمد نبيل، والدكتور محمد غنيم.

تطرقت الندوة إلى العديد من الملفات والقضايا المطروحة على الساحة المحلية والدولية، فضلا عن الأجندة التشريعية بمجلسي النواب والشيوخ، خاصة في ظل حالة الجدل التي أثارتها العديد من القوانين مؤخرا، وغيرها من الملفات التي سنوافيكم بتفاصيلها لاحقا.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تم تأسيسها قبل 3 سنوات وبالتحديد في أبريل 2018، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية الحياة السياسية، الدعوة التي استجاب لها مجموعة من شباب الأحزاب والسياسيين وقاموا بتأسيس كيان التنسيقية ليكون منصة حوارية بين الشباب من مختلف التيارات السياسية. 

تمكنت التنسيقية من تحقيق العديد من الإنجازات والوصول إلى مناصب قيادية بعد تأهيل وتدريب كوادرها في السلطتين التنفيذية والتشريعية على مدار السنوات السابقة، منها -على سبيل المثال لا الحصر- تعيين 6 أعضاء منهم نواب محافظين، بجانب دخول مجلسي النواب والشيوخ لأول مرة سواء عن طريق الترشح أو التعيين، حيث وصل عدد نوابهم في البرلمان الحالي 2021 لـ 31 نائبا بالنواب و12 نائبا بالشيوخ، فضلا عن زيادة أعداد الأحزاب المشاركة في الكيان إلى أكثر من 25 حزبا ، كما تفاعلت التنسيقية مع ماكافة قضايا المجتمع بتقديم مبادرات هامة لتخفيف العبء عن الموطنين خاصة في ظل أزمة كورونا. 
لدورها في إثراء الحياة السياسية..صدى البلد يكرم تنسيقية شباب الأحزاب
لدورها في إثراء الحياة السياسية..صدى البلد يكرم تنسيقية شباب الأحزاب
لدورها في إثراء الحياة السياسية..صدى البلد يكرم تنسيقية شباب الأحزاب
لدورها في إثراء الحياة السياسية..صدى البلد يكرم تنسيقية شباب الأحزاب
لدورها في إثراء الحياة السياسية..صدى البلد يكرم تنسيقية شباب الأحزاب
لدورها في إثراء الحياة السياسية..صدى البلد يكرم تنسيقية شباب الأحزاب
لدورها في إثراء الحياة السياسية..صدى البلد يكرم تنسيقية شباب الأحزاب
لدورها في إثراء الحياة السياسية..صدى البلد يكرم تنسيقية شباب الأحزاب
لدورها في إثراء الحياة السياسية..صدى البلد يكرم تنسيقية شباب الأحزاب
لدورها في إثراء الحياة السياسية..صدى البلد يكرم تنسيقية شباب الأحزاب
لدورها في إثراء الحياة السياسية..صدى البلد يكرم تنسيقية شباب الأحزاب
لدورها في إثراء الحياة السياسية..صدى البلد يكرم تنسيقية شباب الأحزاب
لدورها في إثراء الحياة السياسية..صدى البلد يكرم تنسيقية شباب الأحزاب
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