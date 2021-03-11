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رياضة

"الشباب والرياضة" تقيم احتفالية كبرى بـ ذكرى الإسراء والمعراج

الخميس 11/مارس/2021 - 09:35 م
صدى البلد
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ريهام بكير
اقامت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور الوزير اشرف صبحي، احتفالية كبري بمناسبة ليلة الاسراء والمعراج، علي مسرح الوزارة، وذلك ضمن الملتقي الشهري لأعضاء ملتقيات الشباب بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات والجامعات والذي تنظمه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية و التطوعية- الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية.

وشارك في الحفل أوركسترا وزارة الشباب والرياضة للإنشاد الديني بقيادة الشيخ محمود التهامي.

وتضمن برنامج الحفل مجموعة من الفقرات تشمل التواشيح والابتهالات بدأت بـ" امدح المكمل من التراث، ميلاد طه، ليلتك تحلو كلمات السيدة رابعة العدوية، تعالوا بنا من التراث، يا ساكنا بهواه، التعطيرة، يناديني، فؤادي، يا أيها المختار، قمر ، ومصر هنا، الطوانسي .
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