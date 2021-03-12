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توك شو

فيصل ندا: أقنعت يوسف وهبي بالعمل في الدراما التليفزيونية وكان عمري 24 عاما

الجمعة 12/مارس/2021 - 12:00 ص
فيصل ندا
فيصل ندا
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توك شو

قال الكاتب فيصل ندا، إنه تمرد على السائد، مشيرا إلى أن  الرقابة رفضت مسلسل هارب من الأيام" لأن الجميع لم يعرف معني الدراما التليفزيونية من قبل، ولولا الأستاذ نور الدمرداش بدا أن يتبنى المشروع وساهم في نجاحه.

وأضاف الكاتب فيصل ندا، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن المسلسل قدم الفنان عبد الله غيث للجمهور، وكان هذا المسلسل سبب دخول التليفزيونات للمنازل المصرية.

وأكد أن صدى نجاح المسلسل امتد للبلدان العربية، واشتهر بطريقة جنونية، خاصة أن المسلسل لمس قضايا تخص المجتمع.

وأشار إلى أنه اقنع الفنان الكبير يوسف وهبي بالعمل في الدراما التليفزيونية وكنت أبلغ حينها 24 عاما، وأبلغته أنه سيتقاضى 40 جنيه في الحلقة، معقبا: "جاء يوسف وهبي وتحمل عطلات كاميرا التلفزيون، وعرض مسلسل العبقري".

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