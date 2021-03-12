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أخبار العالم

أمريكا تنضم لدول أوروبا في إدانة الهجمات على مأرب.. وطلب عاجل لـ الحوثيين

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:36 ص
علم أمريكا
علم أمريكا
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شيماء مصطفى
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن انضمامها إلى الدول الأوروبية، في إدانة هجمات الحوثي على مأرب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "تنضم الولايات المتحدة إلى فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة في إدانة هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية ومأرب".

وأضاف: "ندعو جميع الأطراف إلى الانخراط في الجهود الدبلوماسية لإحلال السلام في اليمن".

وكانت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، أصدروا، اليوم الخميس، بيانا مشتركا أدانت فيه، الهجوم الحوثى على مدينة مأرب اليمنية.

يأتي ذلك فى ظل استمرار المعارك التى تنفذها طائرات التحالف العربى بقيادة السعودية، بعد محاولات الحوثيين المتواصلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة.

وأكد بيان أوروبي أمريكي، أن هجوم الحوثيين على مأرب يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، مضيفًا أن جهودهما بدعم من السعودية والأمم المتحدة تقدم أفضل أمل للسلام فيها.

ودعا البيان، الحوثيين إلى اغتنام فرصة السلام ووقف تصعيدهم  في اليمن، مجددا الالتزام الراسخ بأمن السعودية. 
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