جيب تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها وأجونير وشقيقتها جراند 2022

كشفت شركة جيب الأمريكية النقاب عن النسخة واجونير و قرينتها الكبرى جراند واجونير موديل 2022، لتكون منافس قوي للعديد من الاصدارات الاخرى، لما تمتلكه من قدرات فنية متطورة، إلى جانب باقة من وسائل الامن و السلامة، و تصميم خارجي يجمع بين الجانب الرياضي و اداء جيب المعهود على الطرق الوعرة.

تمتلك السيارة مقدمة مدببة و مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED LIGHT، و مرايات كهربائية جانبية مدعومة بشرائط ضوئية، و مصابيح ضباب تعلوا الصادم الأمامي، بالاضافة إلى عجلات كبيرة تزينها جنوط معدنية متعددة الأضلاع.

كما تتميز بعدد 7 فتحات أمامية تعمل على تعزيز قدراتها في مواجهة الحركة الديناميكية للهواء، و اقطاب ثنائية تعلوا سقف السيارة، و مفهوم رباعي الأبواب، إلى جانب مقصورة فاخرة تضم شاشة لعرض انظمة الملاحة و الخرائط بقياس 10.1 بوصة، تدعم تطبيق ابل كار بلاي و اندرويد أوتو، و فرامل يد كهربائية، و لوحة عدادات دجيتال يبلغ قياسها 10.3 بوصة، و مقاعد جلد.

و تحتوي المقصورة أيضًا على تطعيمات جلد و لمسات من الخشب، و مقود حركة متعدد المهام، و نظام ترفيهي و مكبرات صوتية، و زر تفعيل وإيقاف المحرك، و مكييف هواء أوتوماتيكي، و مستشعرات ركن و كاميرا، و خاصية المفتاح الذكي، بجانب مساحتها الداخلية والتي تتسم بالرحابة الشديدة.

و من المتوقع أن تأتي جيب واجونير بمحرك V8 سعة 5700 سي سي، قادر على انتاج قوة 392 حصان، و عزم دوران يبلغ 548 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات، بينما تستمد جيب جراند واجونير قوتها من محرك V8 سعة 6400 سي سي، يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 471 حصان، مع عوم دوران يقدر بـ 617 و بناقل حركة ثماني السرعات.