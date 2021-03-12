الأمن يكشف حقيقة فيديو لشخص يطالب المواطنين بالتقدم ببلاغ ضد آخر لازدراء الأديان





بالفحص أمكن تحديد مستخدم الحساب وضبطه وتبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى سابقة تعرفه على إحدى السيدات من خلال التطبيق المُشار إليه منذ فترة وإبدائها له تضررها من أحد الأشخاص لتشهيره بها على حسابه بذات التطبيق وحال قيام المذكور بمعاتبته بسبب تصرفه عبر ذات التطبيق تعدى عليه بالسب والقذف .





وعقب ضبط الشخص المُشار إليه على خلفية قيام السيدة بتحرير محضر ضده لتشهيره بها .. قام مستخدم الحساب بإستغلال حبس المذكور ونشر مقطع الفيديو المُشار إليه الذى قام بفبركته والإدعاء بأنه خاص به لدى وصوله لقسم الشرطة لتقديم بلاغ آخر مدعيًا أن بلاغه قد لاقى اهتمام رجال الشرطة على خلاف الحقيقة ، وذلك بغرض التباهى أمام متابعيه ومطالبته لهم (ممن تعرضوا لوقائع تشهير مماثلة) بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المضبوط.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.