رئيس مدينة سيوة يتابع المبادرة الرئاسية للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم

تابع العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة أعمال الكشف الطبي المبكر للأطفال بمستشفى سيوة المركزي، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة و التقزم" تحت شعار "١٠٠ "مليون صحة بالتعاون مع مديرية الصحة بمطروح ومستشفى سيوة المركزي.









واشاد رئيس مدينة سيوة بجهود إدارة المستشفى، و اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العمل بالمبادرة في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، لافتا الى المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال القافلة تنفيذ لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح





واعلن رئيس مدينة سيوة انتهاء أعمال القافلة الطبية لذوي القدرات والهمم في تخصصات العيون والأنف والأذن للمشاركين من ذوي الإعاقات الذهنية وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس الموافق١٠، ١١ مارس ٢٠٢١ بمركز شباب سيوة.





واضاف ان القافلة تمت تحت رعاية محافظ مطروح ، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح، و جمعية الأسرة المتآلفة لرعاية الإعاقة، مشيدًا بالجهود المبذولة لخدمة أهالي سيوة من ذوي القدرات والهمم.











