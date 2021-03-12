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سحب من الرماد.. ثوران بركان سينابونغ في إندونيسيا

الجمعة 12/مارس/2021 - 03:44 م
صدى البلد
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إسراء صبري
عرضت فضائية "يورو نيوز" تقريرا عن تصاعد سحب من الرماد الكثيف تنبعث من فوهة بركان سينابونغ في إندونيسيا.

وأطلق بركان في جزيرة سومطره الإندونيسية سحب الرماد الساخن على ارتفاع بلغ كيلومترا تقريبا، خلال ثوران جبل سينابونغ الذي يبلغ ارتفاعه 2600 مترا.

وتحركت السحب الكثيفة نحو مسافة ثلاثة كيلومترات جنوب شرقي البلاد.

ولم تسجل إصابات جراء الثوران البركاني وفق المركز الإندونيسي لعلوم البراكين ومجابهة المخاطر الجيولوجية، في حين حذر أهالي المنطقة من مخاطر الحمم البركانية وطلب منهم الابتعاد نحو خمس كيلومترات عن فوهة البركان.

وأبقت السلطات على حالة التأهب في مستواها الثاني، وهي تراقب عن كثب نشاط البركان الذي تزايد خلال الأسابيع الأخيرة.
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